POSTALA POZNATA KAO TEEN MAMA: Već u 26 godini odlazi na pomlađivanje vagine, a nitko nije pretjerano iznenađen

Farah Abraham, poznatija kao ‘Teen mama’, na Instagramu je objavila fotografije iz klinike za pomlađivanje vagine iz Beverly Hillsa.

Farah se proslavila prije 10 godina kada se pojavila u reality emisija ’16 i trudna’ pa mnoge nije iznenadilo što je već s 26 godina išla na pomlađivanje vagine. Teen mama se u međuvremenu bavila i snimanjem pornića pa se odlučila malo osvježiti.

Iako je to njezin prvi tretman pomlađivanja vagine, do sada je već ‘pomladila’ druge dijelove tijela estetskih zahvatima, od kojih je vjerojatno najveći na njezinim grudima. Osim grudi, operirala je i nos, bradu i guzu. Grudi je do sada povećavala već tri puta, piše Daily Mail.

Svoju avanturu iz klinike za pomlađivanje prenijela je i na Instagramu, a možete je pogledati ovdje: