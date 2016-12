POSLJEDNJE GODINE PREPUNE TEŠKIH BITKI: George Micheal bio je na rubu smrti i prošao tešku operaciju

Zahvaljući svojim talentima za pjevanje, skladanje i produciranje u nedjelju preminuli George Michael prošao je put od tinejdžerskog idola do priznatog umjetnika i bio jedan od najprodavanijih glazbenika u svijetu.

Blagoslovljen dobrim izgledom i odličnim glasom, njegova pojava na sceni pretvorila ga je u ljubimca koncertne publike osamdesetih i devedesetih godina. Nakon ranog uspjeha s Whamom!, izgradio je samostalnu karijeru koja mu je donijela niz nagrada i pretvorila ga u multimilijunaša. Ali bilo je i vremena kad je njegova borba s drogom i zakonom zasjenila njegove talente.

Michael je rođen kao Georgios Kyriacos Panayiotou u sjevernom Londonu 1963. godine. Otac mu je bio ciparski Grk, a majka Engleskinja. S Andrewom Ridgeleyjem upoznao se u srednjoj školi i osnovao grupu Wham! 1981. godine.

Taj je dvojac zgodnih momaka, iskvarcanog tena, natapiranih frizura i hedonističkog imidža, odlično iskoristio duh početka osamdesetih i brzo postao jednim od najprodavanijih britanskih pop bendova s hitovima poput “Club Tropicana”, “Wake Me Up Before You Go-Go” i “Last Christmas”. Slava im se širila globalno, pa je Wham! 1985. posato prvim zapadnim bendom koji je svirao u Kini.

Godinu poslije, nakon četiri broja jedan na britanskoj ljestvici singlova, dvojac se razilazi, a Michael kreće u samostalnu karijeri, ciljajući “odrasliju” publiku.

Michaelov prvi samostalni album “Faith” izlazi 1987. i uz promjenu stila i imižda donosi mu veliki uspjeh kod publike i kritike i višemilijunsku nakladu. Uz brojeve jedan u Americi i Britaniji album mu je donio i Grammyja. Iscrpljen promocijom albuma, trebale su mu tri godine za idući “Listen Without Prejudice Vol. 1”.

Nakon smrti partnera i majke priznaje da je homoseksualac

Nekoliko godina poslije Michael je zapao u depresiju jer mu je partner Anselmo Feleppa 1993. preminuo od AIDS-a, a koju godinu kasnije umrla mu je i majka. Tek 1998., nakon što ga je policija u Los Angelesu uhitila zbog nećudoređa, objavio je da je homoseksualac. Nije to htio javno priznati dok mu je majka bila živa, objasnio je poslije.

U 21. stoljeću naslovnice je više punio zdravstvenim problemima i bizarnim incidentima nego glazbom, iako je nastavio biti studijski i koncertno aktivan. David Furnish, suprug Eltona Johna s kojim je Michael snimio duet “Don’t Let The Sun Go Down On Me”, izjavio je 2009. da su kao Michaelovi prijatelji zabrinuti za njegovo zdravlje.

Prikupio je nekoliko policijskih kazni zbog posjedovanja marihuane i cracka, uključujući i dvomjesečnu zatvorsku kaznu 2010. kada je svojim automobilom, vozeći drogiran, uletio u izlog prodavaonice u Londonu. Nekoliko tjedana proveo je u bolnici u Beču 2012. boreći se s teškom upalom pluća. Kasnije je izjavio da je bio blizu smrti.

Godinu poslije završio je u bolnici u Britaniji pošto je pri punoj brzini ispao iz Range Rovera sa suvozačkog mjesta. Lani je na Twitteru opovrgnuo optužbu supruge svoga nećaka da i dalje puši crack. “Dragi moji, ne vjerujte tom smeću u novinama”, napisao je.

Uloga u kojoj se nikada nije osjećao ugodno

Autor jednog od najvećih božićnih hitova “Last Christmas”, koji je igrom sudbine preminuo na Božić, u karijeri dugoj 30 godina prodao je više od 100 milijuna albuma.

George Michael bio je čovjek kojeg je talent pretvorio u superzvijezdu, ali on se u toj ulozi nikada nije osjećao ugodno. Jednom je rekao da je osoba koju su obožavale tisuće fanova bio njegov svojevrsni alter-ego, kojeg je poslao na pozornicu da obavi posao.

Dugo se trudio da ga prihvate kao ozbiljnog autora i producenta, istodobno se boreći s depresijom i sumnjama u svoju seksualnost, ali ostat će upamćen kao jedan od najuspješnijih glazbenika svoga naraštaja.