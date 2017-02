APEL ZA POMOĆ POZNATOJ HRVATSKOJ GLUMICI: Nakon deložacije sama je i bolesna, jedva preživljava sa samo 22 kune dnevno

Prijateljica naše domaće glumice pokrenula je humanitarnu akciju na Facebooku jer Jadranka Matković danas živi u jako teškim uvjetima.

Domaća glumica Jadranka Matković odigrala je 26 televizijskih i čak 68 filmskih uloga u svojoj bogatoj glumačkoj karijeri, a danas živi kao podstanar i nije dobrog zdravlja.

Naime, poznata glumica teško se razboljela, a bolest ju je dovela do deložacije iz stana te danas jedva preživljava. Upravo njezina teška situacija potaknula je njezinu dobru prijateljicu Tinu Puhalo da pokrene humanitarnu akciju za Jadranku na Facebooku.

Uvijek srdačna i nasmijana

“Jadranku Matković znam onoliko koliko me sjećanje najdalje vraća u djetinjstvo. Bila je kolegica mog tate i naša susjeda u Utrinama. Iako samozatajna i uvijek u nekom svom filmu, prema nama djeci uvijek je bila srdačna i nasmijana. Jadranka je u Zagreb stigla iz Sarajeva. Svoje obitelji nije imala, a nije imala ni stalni angažman u kazalištu, koji je glumcima omogućavao određenu materijalnu sigurnost i stabilnost. Jadranka je cijelu svoju, više nego respektabilnu karijeru, bila slobodnjak. Wikipedija kaže da je odigrala 26 televizijskih i čak 68 filmskih uloga! Podatak o kazališnim ulogama nedostaje jer pozdano znam da je i u kazalištu igrala, s obzirom da smo bile partnerice u Komedijinoj Muholovci.



Jadranki je danas 66 godina. S godinama je teško obolila. Bolest ju je dovela do deložacije iz stana i sada sa svojih 2.600 kn mirovine i 300 kn pomoći, preživljava kao podstanar. Kažem, preživljava i to doslovno jedva jer kad plati stanarinu i režije, ostane joj cijelih 700 kn za hranu i ostale troškove, odnosno 22,5 kn dnevno. To je razlog radi kojeg ovo pišem. Jadranka treba našu pomoć!

Na ovaj mail me potaknulo 137 Jadrankinih frendova koji su joj neki dan putem Facebooka čestitali rođendan. Jadranka je bila zahvalna što nije zaboravljena i u par navrata je svima zahvalila, a ja sam pomislila da je svatko od tih 137 ljudi koji su joj čestitali, uplatio samo po 10 kn na njen račun, skupilo bi se za Jadranku velikih 1370kn.

Zato sam odlučila zamoliti vas da zajedno pomognemo Jadranki, kako bi joj barem malo olakšali. Ne budi vam teško, uplatite koliko možete. Doslovno svaka kuna će joj dobro doći. I sherajte dalje!! Uzdam se u vas, dobri ljudi”, napisala je Tina na svom Facebook profilu i objavila broj računa na koji možete uplatiti novac i pomoći glumici:

Jadranka Matković IBAN: HR 6623900013290759961

Jadranki je zbog ovoga bilo malo neugodno, ali je ipak prihvatila plemenitu gestu kćeri svog nekadašnjeg kolege, a upravo je ova objava u samo nekoliko sati pokrenula pravu lavinu pozitivnih reakcija na popularnoj društvenoj mreži.

“Jako sam zahvalna Tini što je to napravila, ali, znate, meni je bilo malo neugodno. Bojala sam se loših komentara. Nemam ja nikakva očekivanja, ali iskrena da vam budem – ako nešto bude od toga, bude”, rekla je skromno glumica za Dnevnik.hr, koja je svjesna da se na umirovljenički dom čeka godinama.

“Naravno da bi mi umirovljenički dom dobro došao. Ali iskrena da vam budem, mene je ubila deložacija prije pet godina. Da sam ja u svojem stanu sve bi bilo drugačije, izdržala bih nekako s tim novcima. Ali ja nisam jedina, znate. Puno je mojih kolega završilo grozno. Svjesna sam da sam trebala biti racionalnija u životu. Bila sam slobodnjak i zato mi je mala penzija. Trebala sam slušati kada su mi govorili da trebam imati negdje angažman”, rekla je glumica.