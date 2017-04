POMNO SKRIVANA TAJNA: Marlon Brando i James Dean bili su u strastvenoj sado-mazo vezi?!

ABD’de gelecek ay çıkacak kitapta efsanevi oyuncular James Dean ve Marlon Brando arasında ‘sanılandan çok daha karmaşık’ bir ilişkinin olduğu iddia edildi. Godfather filminin efsanevi yıldızı Marlon Brando ile bir diğer efsanevi oyuncu James Dean arasında, ‘Brando’nun egosu ve bitmek bilmeyen kontrol dürtüsünün ateşlediği sado-mazoşist ilişki yaşandığı’ iddia edildi. Sputnik’in haberine göre Darwin Porter ve Danforth Prince’in kaleme aldığı ve gelecek ay raflardaki yerini alacak ‘In James Dean: Tomorrow Never Comes’ adlı kitapta, Brando- Dean ilişkisinin ‘sanılandan çok daha karmaşık’ olduğu öne sürüldü. İddialara göre Brando ve Dean, ‘efendi- köle fantezisinin yaşandığı seks seanslarında’ buluşuyor, Dean vücudunda sigara söndürülmesini istiyordu. Bazı kaynaklar ve Dean’i tanıyan gazetecilerle yapılan mülakatlar kullanılarak hazırlanan kitapta, Brando’nun Dean’in aşkına hiçbir zaman karşılık vermediği ve eğlence için genç sevgilisiyle ‘kedinin fareyle oynadığı gibi oynadığı’ yazıldı. #gzone #gzonemag #gzonedergi #jamesdean #marlonbrando #hollywood

