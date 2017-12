POKOS UDARILA PO HRVATSKOM PRAVOSUĐU: ‘Radeljak me proganja već 10 godina, zbog ovoga ću ići do suda za ljudska prava’

Voditeljica i pjevačica trenutno živi u Kanadi, no na društvenim se mrežama osvrnula na situaciju u hrvatskom pravosuđu koje je optužila za nepravednu presudu kada se razvodila od Dikana Radeljaka.

Vlatka Pokos i Josip Dikan Radeljak razišli su se 2007. godine nakon godinu i pol dana braka, a njihov je razvod bio izrazito buran i javan. Voditeljica i pjevačica sada se na Instagramu prisjetila tog događaja te otkrila da joj bivši suprug ni danas ne da mira, odnosno, da trpi posljedice sudske presude u korist Dikana, tj. njegova sina Lea Radeljaka, koju je nazvala nepravednom. Pokos se zato obrušila na hrvatske institucije.

Njenu objavu prenosimo u cijelosti:

“Želim podijeliti s hrvatskom javnosti još jednu presudu hrvatskog ‘pravosuđa’ kojom se korumpirane sutkinje iživljavaju na nezaštićenoj osobi, proganjanoj već deset godina. Presuda kojom su uvaženi ‘argumenti’, bolje reći laži još jednog ‘uglednog’ hrvatskog građanina Josipa Radeljaka, koji me progoni i zlostavlja već više od deset godina uz pomoć svog sina Lea Radeljaka i hrvatskog pravosuđa. Hvala Bogu, više ne živim u Apsurdistanu, ali moja agonija se nastavlja. Zbog ovoga ću ići do suda za ljudska prava u Strasbouru jer meni su u Apsurdistanu negirana temeljna ljudska prava. Naravno, osudile su me žene, koje vjerojatno ne mogu podnijeti moju sliku.



Ja im želim da one ili njihove kćeri prođu kroz užas i agoniju koju sam ja prošla i još uvijek prolazim.

Tri ‘poštene’ sutkinje koje su uvažile gnjusne laži Josipa i Lea Radeljaka. Slijedi nastavak…”, napisala je Vlatka u prvoj objavi te nastavila:

“Ja kao žena i bivša supruga u Apsurdistanu nisam mogla ostvariti temeljna ljudska prava, već sam godinama javno zlostavljana od medija i primitivnog društva, a nejavno od hrvatskih sudova. Nakon braka sam doslovno bila pokradena i opljačkana, na veliku radost hrvatskog pučanstva. Nakon godina rada, služenja i podizanja djeteta, sudovi koji nisu učinili ništa da me zaštite kao ženu i ljudsko biće, i dalje idu na ruku ‘uglednom’ građaninu, nešto pout Tomislava Horvatinčića i čuvene pravednice sutkinje Šupe. Nažalost, bila sam naivna jer je teško vjerovati koliko je uistinu korumpirana Hrvatska. Tužno i sramotno.

Žene u Hrvatskoj su bića drugog reda koje su osuđene ne samo od primitivnog, zatucanog društva, već i od korumpiranog pravosuđa. Što je najapsurdnije, tužio me Leo Radeljak a sutkinje su uvažile ‘argumente njegovog postenog i istinoljubivog’ oca, siromaha bez ikakve imovine. Jabuka ne pada daleko od stabla.

Kad zaboravim zašto sam sa 46 godina napustila cijeli svoj život u domovini, Apsurdistan sa svojim presudama me vrati u realnost. Obrazloženje presude, na koju se nemate pravo žaliti, je bolesna i lažljiva konstrukcija. Ponavljam, ja nisam mogla ostvariti nikakva prava jer je Josip Radeljak svu imovinu prepisao još prije 17 godina na svoga sina. Za normalne i poštene ljude u Apsurdistanu nema pravde. Samo za kriminalce, političare, uhljebe i njihove kurve. Ukoliko im se suprotstavite, žele vam uništiti život u svakom pogledu. Ali neće uspjeti.

Nadam se ipak da postoji pravda iznad korumpiranog hrvatskog pravosuđa i da će svi skupa završiti u paklu. Želim im to”, napisala je te u trećoj objavi objasnila što se točno dogodilo između nje i bivšeg supruga.

“Instagram voli samo lijepe i retuširane živote, ali svi znamo da to nije stvarno ni realno. Ovo je jedina društvena mreža na kojoj sam povremeno aktivna, zato ovdje pišem o ozbiljnim stvarima.

Želim objasniti o kakvoj je presudi riječ. Dakle, mene je bivši suprug uz pomoć svog sina tužio za novac koji sam trošila za vrijeme našeg braka. Novac koji je potrošen na hranu, kućne potrepštine, Lanine aktivnosti…. Ukratko, život. Ja sam na u prvostupanjskoj presudi oslobođena što je sasvim logično. Bila sam njegova žena i mama maloj Lani, koju sam odgojila. A onda su tri žene na županijskom sudu, odlučile da sam ja taj novac ukrala Leu Radeljaku i da mu ga moram vratiti s pripadajućim kamatama.

Dakle, moram bivšem posinku vratiti novac njegovog oca, koji sam trošila na nas zajednički život tijekom braka. Divno, zar ne? Inače Županijski Sud obično vrati postupak na niži sud ili potvrdi presudu. U ovom slučaju sutkinje su učinile presedan i ne samo da nisu potvrdile oslobađajuću presudu, već su donijele dijametralno suprotnu i odmah je postala pravomoćna.

Tužno je što Leo Radeljak ponosno kroči stopama svoga oca, koji je opljačkao njegovu majku Bebu Lončar te fizički i psihički zlostavljao. Svi znamo da je Ena, nažalost, mrtva. Očito sam i ja trebala biti, ali usudila sam se preživjeti pa sad plaćam. Leo na duši ima teške grijehe svoga oca, a danas ima 35 godina i trebao bi preispitati svoj život i savjest. Ukoliko je ima. I objasniti svojoj sestri zašto sudjeluje u prljavim rabotama svoga oca.

Naravno, u normalnoj državi on se ne bi mogao iživljavati na meni, ali u korumpiranom Apsurdistanu ima svesrdnu pomoć korumpiranih i pokvarenih sudaca i sutkinja. Ja nisam jedina, ali jedna sam od poznatijih žrtava hrvatskog pravosuđa. Hrvatski suci, očistite smeće u svojim redovima. Ukoliko još postoji netko pošten”, zaključila je Pokos.