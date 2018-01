POGLEDAJTE GOVOR OPRAH WINFREY KOJI JE RASPLAKAO ZVIJEZDE NA ZLATNIM GLOBUSIMA: ‘Gotovo je s njima!

I prije same dodjele bilo je jasno kako će seksualno uznemiravanje i zlostavljanje biti glavna tema dodjele

Otkako je u javnost procurila afera Weinstein, hollywoodske zvijezde ne prestaju progovarati o šokantnim i sramotnim slučajevima seksualnog zlostavljanja koje su doživjele u karijeri. Ženama koje hrabro progovaraju o istini, sinoć je u govoru počast odala i slavna Oprah, a taj je govor ubrzo proglašem jednim od najboljih u povijesti dodjela Zlatnih globusa.

Oprah Winfrey sinoć je na dodjeli Zlatnih globusa nagrađena Cecil B. DeMille nagradom za životno djelo, a u snažnom govoru koji je održala i koji je postao jedan od najznačajnijih trenutaka večeri, Winfrey je progovorila o seksualnom zlostavljanju u Hollywoodu, rasnim nejednakostima i slobodi medija, piše The Guardian.

Prva crnkinja u povijesti nagrađena prestižnom Cecil B. DeMille nagradom

Slavnoj američkoj televizijskoj zvijezdi nagradu je uručila glumica Reese Witherspoon, a Oprah je sinoć postala ujedno i prva crnkinja kojoj je ta nagrada dodijeljena. Ovogodišnja dodjela protekla je i u znaku postignutog dogovora da uzvanici dođu u crnim toaletama kako bi iskazali potporu svojim kolegama koji su bili žrtve zlostavljanja. Zvijezde su time javno podržale tzv. “MeToo pokret.

Oprah je svojim govorom uspjela rasplakati brojne zvijezde u dvorani.

“Večeras želim izraziti zahvalnost svim ženama koje su godinama trpjele zlostavljanje, jer su, baš kao i moja majka, imale djecu koju je trebalo hraniti, račune koje je trebalo plaćati i snove koje je trebalo slijediti. To su žene čija imena nikad nećemo znati. Oni su radnice, kućanice i poljoprivrednice. One rade u tvornicama i rade u restoranima, ali i u akademskim zajednicama, inženjeringu, medicini i znanosti. One su dio svijeta tehnologije, politike i biznisa. One su naše sportašice na Olimpijskim igrama i vojnikinje u našoj vojsci”, rekla je Oprah.

Osvrnula se zatim na slučaj crnkinje Recy Taylor, koja je 1944. oteta u Alabami i koju su silovala šestorica muškaraca. No, za taj zločin nikad nisu osuđeni. Taylor je preminula prije deset dana, u dobi od 98 godina.

Progovorila o o slučaju Recy Taylor

“Živjela je onako kao što svi mi živimo, u kulturi slomljenoj od strane brutalno moćnih muškaraca. Predugo se ženama nije vjerovalo ako bi se usudile govoriti o snazi tih muškaraca. Njihovo vrijeme je sad isteklo. Reći našu istinu najmoćnije je oruđe koje imamo. Posebno sam ponosna i inspirirana svim ženama koje su osjetile da su dovoljno jake da dignu glas i podijele svoje osobne priče. Jako dugo se žene nije slušalo ili im se nije vjerovalo ako su se usudile reći istinu naspram moći tih muškaraca. Ali gotovo je s njima!”, rekla je Oprah primivši ovacije i izazvavši suze glumica u plesnoj dvorani Beverly Hiltona.

“Želim da sve djevojčice koje ovo gledaju znaju da sviće novi dan! I kad taj dan konačno svane, bit će to zbog mnoštva veličanstvenih žena, od kojih su mnoge upravo u ovoj sobi večeras i nekih fenomenalnih muškaraca koji se snažno bore da postanu vođe koje će nas odvesti u vrijeme u koje nitko više neće morati reći: ‘I ja isto'”, dodala je slavna vodieljica.