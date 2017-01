‘POBUĐUJE NEŠTO ŠTO NISAM NI ZNALA DA POSTOJI U MENI’: Nina otkrila da proživljava najbolje ‘dane i godine’

“Hvala vam, otišla je u prave ruke”, rekla je Nina Badrić i nasmijala prisutne na dodjeli nagrade ‘Dan najbolje domaće glazbe’ koju je organizirao Narodni radio.

Pjesma ‘Dani i godine’ popularne pjevačice Nine Badrić osvojila je nagradu za najbolju pjesmu Narodnog radija u 2016. godini, a u dvosatnom live showu nastupilo je svih 10 nominiranih finalista.

Nina je tako ‘potukla konkurenciju’ koju su činili Jacques Houdek i Doris Dragović s pjesmom ‘Ima nešto u tome’, Gibonni s ‘Onako, od oka’, Massimo s ‘Ostani tu’, Mia Dimšić sa ‘Život nije siv’, Oliver i Gibonni sa ‘Srećom’, Petar Grašo, koji je ušao u finale s čak dvije pjesme – ‘Ne znan za se’ i ‘Srce za vodiča’, Pravila igre s pjesmom ‘Zagrli me’ i Tomislav Bralić i klapa Intrade s ‘Ne mogu te prestat jubit’.

“Prezadovoljna sam. U mnoštvu fenomenalnih pjesama osvojila sam nagradu. Ovo je bila fenomenalna godina za hrvatsku glazbu. Oliver, Giibonni, Doris Dragović, Petar Grašo, Jacques Houdek, Tomislav Bralić i mnogi drugi… Odnijeti pobjedu u takvoj konkurenciji je predivna stvar, a pogotovo što je ovo glas naroda. Narodni radio je zapravo pitao publiku koja je njima možda malo draža pjesma, koja im se malo više sviđa. Ispalo je da je to pjesma ‘Dani i godine’ i to je genijalna stvar”, rekla je Nina za Net.hr.

“Ono što je najbolje od svega je da su mi mnogi moji kolege čistitali i prije nego što sam objavila pjesmu. Rekli su mi – bravo, super ti je pjesma, baš mi se sviđa, a to je ono što mi najviše znači”, dodaje pjevačica.

Otkrila nam je i po čemu joj je ova pjesma posebnija od drugih.

“Ima neku čudnu emociju… Ima veliku emociju sreće i nježnosti te pobuđuje ono nešto što nisam ni znala da postoji u meni, ta neka toplina i lijepa emocija. Mislim da je to i publika detektirala i da je u njima pobudila neku ljubav,” kaže Nina.

Iza popularne pjevačice je već više od 20 godina uspješne karijere karijere, a svojih ‘prvih 20’ proslavila je koncertom u pulskoj Areni. “To sam sama sebi poklonila za ljubav, kao prvih 20 godina. Ma ne mogu vjerovati da je toliko prošlo. Užasno mi je brzo prošlo, kao da sam se jučer pojavila, kao da sam jučer krenula. U ovom poslu jako brzo živiš i jako brzo skupiš dane i godine”, rekla je nasmijana Nina i dodala: “Neki dan me nazvala jedna novinarka i pitala koliko je godina prošlo od objavljivanja pjesme ‘Ja za ljubav neću moliti’. Ja sam rekla da nemam pojma, valjda 10 godina, a ona meni na to – točno dvadeset.”

Nina je otkrila i da joj je početak ove nove 2017. bio sjajan te da joj se događaju samo odlične stvari.

“Ova godina me od prvog dana, od prvog trena sjajno gura, sjajno me nosi. Događaju se, Bogu hvala, odlične stvari. I dalje radim u studiju i to nakon pet godina studijske pauze. Uskoro puštam novu stvar koja bi trebala kroz 10, 15 dana biti vani. U odličnoj sam inspiraciji, jako puno motiva pronalazim za rad i u svojim suradnicima koji su divni”, otkrila je Nina.