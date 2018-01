PLUS SIZE ASHLEY OBJAVILA SLIKU SVOJE GUZE U PRVOM PLANU: Razveselila sve one koji više vole da ljulja nego da žulja

Ashley je prvi plus size model koji je u bikiniju osvanuo na naslovnici časopisa Sports Illustrated.

Plus size model Ashley Graham na Instagramu je objavila fotografiju na kojoj s prijateljicom pozira okrenuta leđima kameri. Fotografija je snimljena iz žablje perspektiva pa su u prvom planu njihove plus size guze, što je oduševilo sve one koji ‘više vole da ljulja nego da žulja’. Ashley je pozirala u bijelom bikiniju dok je njezina prijateljica imala bikini s bijelim i crvenim kvadratićima. Kako to rade punije djevojke, pogledajte u nastavku: