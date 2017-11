PLJUŠTE NOVE OPTUŽBE U HOLLYWOODU: ‘Bila sam predmet njegove požude, osjećala sam se poniženo’

Zvijezda filma “Zvjezdane staze” George Takei odbio je putem društvenih mreža optužbe za spolno uznemiravanje manekena 1981., a glumac Richard Dreyfuss poznat po ulozi u “Raljama”, branio se od optužaba za spolno uznemiravanje autorice.

U razgovoru za Hollywood Reporter objavljen u petak, bivši maneken i glumac Scott Brunton optužuje Georgea Takeija (80), da ga je pipkao dok je bio u nesvijesti, nakon pijanke u glumčevu stanu.

Takei: ‘Ne sjećam se Bruntona’

Takei koji je u vrijeme navodnog počinjenja djela bio u četrdesetim, objavio je na Facebooku i na Twitteru da se to “jednostavno nije dogodilo”, dodajući da se ne sjeća Bruntona kojemu su tada bile 23 godine. “Trenutačno smo u situaciji kada je njegova riječ protiv moje, u slučaju koji se dogodio prije 40 godina”, rekao je Takei. “Oni koji me poznaju znaju da se odnos bez pristanka protivi mojim vrijednostima, sama pomisao da me optužuju za tako nešto pričinja mi veliku bol”.

I glumac Richard Dreyfuss (70) našao se na meti optužaba za spolno uznemiravanje koje je iznijela autorica Jessica Teich (58). Neprimjereno ponašanje za koje ga optužuje protezalo se kroz dvije do tri godine sredinom 80-ih dok je surađivala s glumcem. Tvrdi da se skinuo pred njom u jednoj prilici.

‘Bila sam predmet njegove požude’

“Stvorio je loše radno ozračje u kojem sam se osjećala ponižena i nesigurna, kao predmet njegove požude”, prenosi mrežna stranica Vulture.

Dreyfuss, čiji je sin Harry optužio prošlog tjedna Kevina Spaceyja za napastovanje 2008., niječe u priopćenju da se razodjenuo pred Teich.

Ipak priznaje da je “očijukao” sa ženama, pa tako i s Teich: “Doista sam očijukao s njom i sjećam se da sam je htio poljubiti, što je bilo, mislio sam, dio obreda obostranog zavođenja koji je trajao više godina”, rekao je.

Zatim je dodao da je “užasnut što otkriva da se to dogodilo bez pristanka”.

Usto je i producent Gary Goddard optužen za napastovanje glumca Anthonyja Edwardsa koji je u to vrijeme bio malodoban. Glasnogovornik producenta je izjavio da potonji niječe optužbe i da je zbog njih “žalostan”.

