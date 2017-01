PLIJENILA POZORNOST: Chris Hemsworth kraj prelijepe supruge pao u drugi plan

Glumac Chris Hemsworth na promociju svog novog filma pojavio se u pratnji svoje prekrasne supruge – i požalio.

Iako je Chris Hemsworth trebao biti zvijezda večeri, sve je poglede na sebe privukla njegova prekrasna žena Elsa Pataky.

ZOVITE HITNU! Chris Hemsworth je skinuo majicu i mogao bi vam zaustaviti srce

Manekenka (32) se na promociji suprugovog filma In The Heart Of The Sea pojavila u atraktivnoj haljini dubokog dekoltea koja je dodatno naglasila njezin seksipil.



Španjolska manekenka, glumica i filmska producentica i Hemsworth imaju troje dece, trogodišnju Indiju Rose i osmomjesečne blizance Tristana i Sashu.