PLAYBOY MU JE BIO OK, ALI SAD JE PRETJERALA: Otac ruske manekenke poludio zbog njezinog poteza koji je šokirao svijet

Otac slavne manekenke poludio je kad je vidio video svoje kćeri koji je šokirao svijet.

Ruska manekenka Viki Odintcova riskirala je vlastiti život tijekom snimanja modne kampanje u Dubaiju, a tom je prigodom visila s gradilišta novog nebodera na velikoj visini.

Za Daily Mail je priznala da je tijekom snimanja morala ignorirati svoj vlastiti strah od visine te da je tek sada svjesna koliko je ta situacija bila opasna i koliko si je ugrozila vlastiti život, oslanjajući se samo na jednu ruku fotografa.

POTEZ KOJI JE UŽASNUO FANOVE: Prekrasna ruska manekenka uhićena zbog snimke koja je šokirala cijeli svijet



Zbog ovog je poteza završila i na policiji u Dubaiju, a priznala je i da je nekoliko puta ponovila svojim obožavateljima da ne slijede njezin primjer.

“Uvijek kažem ljudima da ne slijede moj primjer. Ne bi trebali činiti tako nešto jer je vrlo opasno i jako riskantno. Naravno, ne želim da itko napravi to što sam ja učinila. Ljudi moraju misliti na sebe i razmišljati svojom glavom kod donošenja takvih odluka”, rekla je manekenka.

Također je otkrila da su ona i fotograf Alexander Mavrin dugo planirali ovo snimanje. “Uglavnom nastojimo osmisliti zanimljive ideje za modna snimanja”, priznala je manekenka koja je krasila naslovnicu ruskog Playboyja. Tom se naslovnicom pohvalio i njezin otac Sergej na društvenim mrežama. A upravo je tata poludio kad je vidio da visi s nebodera te ju je natjerao da mu obeća da tako nešto više nikada neće ponoviti.

“Nisam se bojala i nisam paničarila. Bila sam smirena kad sam se popela na vrh zgrade. Tek kad sam visjela u zraku postala sam svjesna što se točno dogodilo i koliko je to zapravo strašno. To je bio jako opasan potez i mogao je završiti sa stravičnim posljedicama. Sigurna sam da to više nikada neću napraviti. Bilo je ovo iskustvo za cijeli život, jednom je bilo i više nego dovoljno”, rekla je Viki.

“Moji su roditelji vidjeli video i imali su podijeljene osjećaje u vezi njega. No na kraju nisu mogli ništa učiniti osim prihvatiti stvari takve kakve jesu, ali prije toga sam im morala obećati da to više nikada neću napraviti”, priznala je manekenka.