PIJEM DUŠO, NE PRESTAJEM: Poslastica za sve ljubitelje vina – probajte crnog ‘Thompsona’

Jeste li za kapljicu dobra vina? Probajte ‘Thompsona’!

Ne prestaje potražnja za hercegovačkim vinima s likom Marka Perkovića Thompsona! Proizvodnja takvih vina započela je prije dvadesetak godina kad je kafić ‘Thompson’ iz Čappljine od vinarije Odak iz Čitluka naručio boce od dva decilitra tog vina te su napravili limitiranu seriju, piše 24 sata.

NEMA GA BAŠ U JAVNOSTI, ALI OVAJ DOGAĐAJ NIJE MOGAO PROPUSTITI: Evo gdje je Thompson uživao

Samo za spomenuti kafić napravili su oko 2000 butelja jer su se gosti pomamili samo za tim vinom. Butelja ‘Thompsona’ u trgovinama stoji četrdesetak kuna, a vino je pohvalio i sam pjevač. No ovaj potez pjevačev menadžer Zdravko Barišić smatra neprofesionalnim.

“Taj njihov potez je neposlovan. Bilo bi pristojno barem pitati za dozvolu korištenja njegova lika. Marko zna za ta vina, ali nikad nije dogovorena poslovna suradnja”, rekao je Barišić za 24 sata.



U vinariji se hvale da su Thompsonu poklonili vino s kojim je papa Ivan Pavao II. služio misu u Sarajevu 1997. godine, a bocu je dobio i Thompsonov kum Mate Bulić, no on je nije želio otvoriti čak ni kad su mu se unuci rodili jer je to blagoslovljena boca.

“Želim da me s njom sahrane”, kaže Bulić.