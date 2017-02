PETAR GRAŠO ZA NET.HR: Domaći glazbenik progovorio o povlačenju s glazbene scene

Popularni pjevač otkrio je planove za 2017. godinu i komentirao medijske natpise da se povlači s glazbene scene.

Domaći glazbenik Petar Grašo može biti zadovoljan 2016. godinom. Objavio je brojne sjajne hitove, a njegove dvije pjesme ‘Ne znan za se’ i ‘Srce za vodiča’ ušle su među čak 10 najboljih pjesama prema izboru slušatelja Narodnog radija na Danima najbolje domaće glazbe.

A i u 2017. godini možemo očekivati brojne sjajne stvari od Graše. Live DVD iz splitske Arene trebao bi ugledati svjetlo dana, kao i novi album.



“Izaći će novi album s 10 pjesama, među kojima će biti i ‘Moje zlato’, ‘Srce za vodiča’ i druge. Očekivanja su velika i to je možda mali pritisak, ali vjerujem da će doprijeti do publike”, rekao nam je Grašo.

Iako su domaći mediji u posljednje vrijeme pisali da se popularni glazbenik povlači s domaće glazbene scene, pjevač je to demantirao za Net.hr.

“Ne, to je bilo izvučeno malo iz konteksta da se napumpa. Ja sam rekao da je moj tempo puno ubitačniji nego što bih ja to htio i da ću vjerojatno u jednom trenuku napraviti pauzu, ali to nije tako skoro”, rekao je Grašo za Net.hr.