PERO GALIĆ IZ OPĆE OPASNOSTI ZA NET.HR: ‘Za blagdane želim da se vrate oni koji su pošli u svijet tražiti bolji život’

Opća Opasnost i ove godine priprema božićni koncert u svom rodnom gradu, Županji. Frontmen benda Pero Galić za Net.hr je otkrio tko će se s njima popeti na pozornicu te kako će članovi Opće provesti blagdane.

Pero, 22.12. pripremate Božićni koncert u Županji. To je sedmi koncert ako se ne varam. Hoćete li imati goste? Koje? Kako ste ih odabrali?

Kao i svake godine, tako smo i ove godine pozvali goste na naš Božićni koncert sedmi po redu. Ovaj puta su to Crvena jabuka i Zlatko Pejaković koji su se rado odazvali našem pozivu. Zahvalni smo im i ovim putem. Nemamo neko pravilo kod izbora gostiju. Zovemo po redu one koji nisu bili, a taj termin im je slobodan, jer to je vrijeme kada su uglavnom svi u akciji, ali evo izbor je pao i gosti stižu.

Gdje najradije nastupate? Je li drugačije nastupati u rodnom gradu i negdje drugdje? Koji Vam je koncert najdraži?

Ako je hladno u toplom, a ako je vruće onda vani. Najvažnije je da su tu ljudi, naša draga publika, a gdje je to, mogu reći da je svejedno. Lijepo je svuda, a pogotovo ako dolazimo već po neki put u isto mjesto. Ali moram priznati kući je najljepše.

Nekoliko dana ranije nastupate na koncertu Želim život. Već nekoliko godina podržavate taj događaj. Možete li nam reći nešto o tome?

Mislim da je to najmanje što možemo učiniti, jer ništa nema loše nekome želiti dobro. Zdravlje. Život. A u pitanju je koncert, a mi smo svirači. Tamo nam je i mjesto i nadam se da svaki puta probudi kod ljudi istu želju. Pomozimo dok možemo.

Na svojoj stranici niste naveli gdje ćete za Novu godinu. Znači li to da ćete je dočekati s obiteljima ili ipak negdje nastupate?

Još uvijek nije ništa sigurno, ali cijeli taj tjedan smo u akciji tako da se možda i lijepo vratimo kući i sa svojima najdražima, koji nas ionako sve manje vide, dočekamo novu, nadam se, još bolju.

Kako namjeravate provesti Božić? Kako ga obično provodite?

Nadam se kao i svi. U krugu obitelji uz molitvu i veselje jer “Narodi nam se Kralj nebeski”. Svi na okupu, blagodati na stolu, pjesma u grlu.

Što biste poručili čitateljima Net.hr-a za nadolazeće blagdane?

Zdravlje prije svega naravno, strpljenja ako može barem još malo jer vjerujem da može biti bolje, i neka se vrate oni koji su ostavili svoje obitelji jer su pošli u svijet tražiti bolji život.