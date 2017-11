PEDOFILIJA U HOLLYWOODU: ‘Predatori su me seksualno zlostavljali i dijelili, imao sam tek 11 godina’

Nakon što je Elijah Wood u nedavnom intervjuu progovorio o pedofiliji u Hollywoodu, javio se i Corey Feldman, zvijezda Gooniesa, koji već godinama govori o konstantnom seksualnom zlostavljanju koje su doživljavali on i njegovi kolege.

Glumac Corey Feldman , koji se proslavio ulogom u filmu Goonies, osvrnuo se na nedavnu izjavu kolege Elijaha Wooda koji je izjavio kako je “Hollywood leglo pedofilije”.

ZVIJEZDA ‘GOSPODARA PRSTENOVA’ OTKRILA PRLJAVU TAJNU: ‘Hollywood je leglo pedofila’

Feldman, naime, to tvrdi već godinama, a upravo su on i njegov najbolji prijatelj i kolega, pokojni Corey Haim, bili žrtve predatora.



U intervjuu za Hollywood Reporter, Feldman je progovorio o strahotama koje su on i Haim proživljavali kao dječje zvijezde u Hollywoodu.

Feldman kaže kako su ih odrasli muškarci seksualno zlostavljali i dijelili među sobom kada su imali samo 11 godina. No, ono što je on doživio, kaže, nije ni upola strašno kao ono što su činili također Haimu.

“Njega su zlostavljali još gore nego mene. Mene su samo napastovali i to je činila nekolicina odraslih muškaraca, ali Haima su doslovno silovali. Obojica smo imali 11 godina kada se to dogodilo, a njega je silovao jedan producent”, ispričao je Feldman.

On smatra da je upravo to zlostavljanje i silovanje krivo za smrt Coreyja Haima, koji se 2010. slučajno predozirao u 38. godini nakon dugogodišnje ovisnosti o drogi. Haim se čitavog života borio s ‘demonima’ koji su ga proganjali, a Feldman misli da je to zbog trauma koje je doživio kao dječak.

“Danas ja imam 11-godišnjeg sina i ne mogu ni zamisliti da mu se dogodi nešto slično. To bi uništilo čitavo njegovo biće”, kaže Feldman.

Corey Haim

Tvrdi da su mnogi u Hollywoodu znali što se događa, no nikada nitko nije ništa rekao kako bi im pomogao.

“Ti ljudi koriste prijetnje kako bi svi šutjeli o tome što se događa. Svi su oni zapravo prijatelji. Pitajte bilo koga od mladih glumačkih zvijezda iz tog vremena. Dijelili su nas među sobom kako su htjeli. Alison Arngrim iz serije Little House on the Prairie rekla je u intervjuu da su svi znali kako su “dijelili dva Coreyja među sobom””, te dodaje:

“Kao da je to bilo nešto s čime su se ljudi šalili na setovima. Ne pričamo o poznatim producentima ili direktorima studija. Ljudi za koje ja znam da su to radili su bili publicisti, fotografi i slično”, ispričao je Feldman, dodajući kako ne smije nikoga imenovati iz oravnih razloga. Na svim je tim slučajevima, naime, davno nastupila zastara.