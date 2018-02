Lindsay Lohan nije jedina holivudska zvijezda koja se na vrhuncu karijere srozala u ponor besparice.

Kažu da put do zvijezda vodi kroz trnje, no neke zvijezde napravile su i put natrag. Neki poznati nisu uspjeli zadržati svoje milijune već su ih jednostavno spiskali, a drugi su imali još goru sudbinu i odali se porocima i kriminalu. Za Lindsay Lohan i njezin put do slave i nazad čuli su vjerojatno svi, a tko je još osim nje prošao kroz slične stvari, saznajte u nastavku: