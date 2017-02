OVAKVE IH NE VIĐAMO ČESTO: Jason Statham i Rosie Huntington-Whiteley razmjenjivali nježnosti na plaži

Несколько недель назад Рози Хантингтон-Уайтли и Джейсон Стэтхэм прибыли в Новую Зеландию, где у Стэтхэма стартовали съемки нового блокбастера "Мег"📽 На днях папарацци запечатлели влюбленных на живописном пляже Пиха, который называют черной жемчужиной Новой Зеландии😍Рози и Джейсон бегали по песку, обнимались, целовались, не упуская возможности запечатлеть свои романтические приключения на камеру💞 #hello_ru #RosieHuntingtonWhiteley #JasonStatham

