‘OVAJ PRIZOR NEĆU ZABORAVITI DOK SAM ŽIVA’: Splitska glumica objavila video vožnje opožarenim područjem

Gledajte kako je izgledala vožnja kroz dio između Žrnovnice i Donjeg Sitnog danas u ranim jutarnjim satima. Kao film o paklu koje se lagano odmara i puši.. Nekom bizarnom logikom "prašila” je prigodna pjesma. Ovaj prizor nikada neću zaboraviti dok sam živa. #summerdalmatia2017 #sitnogornje #poljičkarepublika

A post shared by Ana Gruica (@anagruica) on Jul 18, 2017 at 9:19am PDT