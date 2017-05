‘OVA PJESMA I IZVOĐAČ NEMAJU ŠANSE ZA POBJEDU’: Hrvatski stručnjak iskreno progovorio o Jacquesovom nastupu u finalu Eurosonga

Hrvatski PR stručnjak Vedran Stukar je u objavni na Facebooku pohvalio hrvatski nastup na Eurosongu, ali je priznao da nedostaje bitan faktor koji bez kojeg Jacques ne može pobijediti.

Strukar kaže da je glavna prepreka Jacquesu nedostatak PR strategije koja bi motivirala strane medije i narode da se naklone baš našem pjevaču. U objavi na Facebooku je napisao: ‘Odgledao sam noćas na miru snimku Jacquesovog nastupa u polufinalu. Nakon dugo vremena, konačno mi nije bilo neugodno tko nas predstavlja na Eurosongu. Nastup bizarno sjajan, izvedba vrhunska. Na tome mu svaka čast. Nismo se osramotili. Naprotiv! No, ova pjesma i izvođač nemaju šanse za pobjedu i to samo zato jer nema projektne strategije niti jasno artikulirane PR vrijednosti kako bi brojni europski mediji u tome pronašli keč za dodatnu promociju i poguranac. A bez toga – sve je uzaludno. Šteta! Nedostaje mu genije u timu kao što je kolega Saša Mirković koji je prije točno 10 godina cijeloj Europi pokazao kako se talentom i kreativnim idejama s praktički nepostojećim budžetom može doći do pobjede. Predviđam svakako ulazak među prvih deset i na tome Jacquesu unaprijed čestitam. Eurosong u Zagrebu, drugi put, ipak ćemo, nažalost, još čekati’.

[VELIKA ANKETA] IMA LI JACQUES ŠANSE U FINALU EUROSONGA?; STRANI MEDIJI: ‘Njegov talent je nestvaran: Hrvat napravio pravo čudo!’



OD DORE DO FINALA EUROSONGA: Pogledajte prvi Houdekov nastup na televiziji, tada se još zvao Željko