‘OVA MALA VEČERAS POSTAJE LISICA’: Nives podsjetila na svoje seksi noge i grudi prije večerašnje izvedbe u TLZP-u

Pjevačica će večeras biti prisiljena zatomiti svoj seksipil u kostimu lisice.

Nives Celzijus u večerašnjoj emisiji showa Tvoje lice zvuči poznato izvodi populatni hit What Does The Fox Say, zbog čega će se od pete do glave prerušiti u lisicu.

(ANKETA) PUBLIKA U STUDIJU BRUTALNO IZVIŽDALA ŽIRI ZBOG NIVES CELZIJUS: Slažete li se da je nepravedno ocijenjena?

“Ova mala večeras postaje lisica”, napisala je na Instagramu.



Spremne smo za nedjelju. Dolly zamjenjuje drugu, sladu polovicu grupe @ylvisbrothers #tlzphr #yourfacesoundsfamiliar #samoveselo #fox #whatdoesthefoxsay #ylvis A post shared by Nives Celsius (@nivescelsius) on Apr 20, 2017 at 9:40pm PDT

S obzirom na to da će njeno seksi tijelo biti skriveno u široku kostimu, pjevačica je odlučila podsjetiti fanove na svoje atribute pa je pokazala noge i dekolte na seksi selfieju.