OTPJEVALA HIT WHITNEY HOUSTON: Beyonce iznenadila nastupom na školskoj gala večeri

Beyonce je oduševila nenadanim nastupom na humanitarnoj svečanoj večeri u školi koju, navodno, pohađa i njezina kći Blue Ivy, piše Vanity Fair.

Pop diva Beyonce iznenadila je sve prisutne na humanitarnoj večeri škole u Los Angelesu u koju je, navodno, upisana i njezina četverogodišnja kćerkica Blue Ivy, a otpjevala je i hit pokojne Whitney Houston I Will Always Love You.

Pjevačica je obukla usku tigrastu haljinu, a s njom su bile i plesačice koje je i inače prate na nastupima. Njezina kći trenutno pohađa predškolsku nastavu u Los Angelesu pa je Beyonce odlučila donirati golemi iznos toj školi i zabaviti osoblje i druge roditelje.



