OTKRIVENI STRAVIČNI DETALJI: Pjevačicu ‘Lambade’ opljačkali, pretukli i ostavili da umre u zapaljenom autu

O corpo da cantora Loalwa Braz, de 63 anos, vocalista do grupo Kaoma, foi encontrado dentro de um carro em chamas na manhã desta quinta-feira, no Rio de Janeiro. Segundo informações de autoridades e testemunhas entrevistadas, dois ou quatro homens não identificados foram vistos na pousada de Loalwa. Foto: Arquivo Pessoal #Kaoma #LoalwaBraz #Musica

