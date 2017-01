OTKRIVENA TAJNA SRPSKOG DEKOLTEA: Cijeli svijet je pisao o grudima srpske pjevačice, a ona im je sada nešto poručila

Jesu li njezin dekolte najbolja promocija Srbiji?

Srpska pjevačica Milica Pavlović gostovala je u emisiji ‘Ami G Show’ na Pink TV, gdje je s voditeljem raspravljala o snimci na kojoj izgleda kao da se onesvijestila.

No, dio emisije koji je trebao biti humorističan osvojio je gledatelje zbog posve drugog razloga. Naime, naslovi u britanskim medijima bili su svi slični naslovu kojeg je objavio Daily Star: ‘Prelijepa pjevačica objašnjava dramatično padanje u nesvijest – ali gledatelji su dekoncentrirani’.

SVJETSKI MEDIJI RASPISALI SE O NJEZINOM DEKOLTEU: Srpska pjevačica nakon gostovanja u emisiji postala svjetska atrakcija



Izgleda da su osim gledatelja i mediji ostali dekoncentrirani pa su se baš svi usredotočili na njezin dekolte. Nakon što je dobila brojne pozive i poruke, Milica je sada progovorila o svojoj popularnosti.

“Bila sam zatečena, dosta me prijatelja zvalo kada je to ‘eksplodiralo’ na europskim i američkim portalima. Još uvijek sumiram dojmove. Neizmjerno me raduje što su se u tim tekstovima 80% posvetili mom radu, mom albumu, tome tko sam i što sam, a naravno zbog dekoltea su se zaintrigirali za sve ostalo. Drago mi je zbog toga”, otkrila je Milica, prenosi Blic.

Srpski novinar pitao ju je jesu li njene popularne grudi prirodne ili umjetne.

“Ja sam prirodna sva, ali da sam to napravila ili da planiram napraviti, javno bih to rekla, nemam problema s time. Taj famozni dekolte je rezultat toga što sam dosta jela dok sam radila na albumu pa je to moralo negdje otići. Kilogrami su mi otišli na prava mjesta”, otkriva zgodna Milica.

Što je još otkrila, pogledajte ovdje.