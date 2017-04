OTKRIVENA ISTINA NAKON VIŠE OD 50 GODINA: Glumica izbola mafijaša jer ga je zatekla u krevetu s 14-godišnjom kćeri

Tragični događaj obilježio je život jedne od najvećih holivudskih diva.

Jedna od najvećih holivudskih diva, Lana Turner, koja je svjetsku slavu postigla ulogama u filmovima ‘Poštar uvijek zvoni dvaput’, ‘Dr. Jekyll and Mr. Hyde’ i drugima, preminula je 29. lipnja 1995. godine, a poznata je po tome da je imala prilično buran privatni život.

Lana se udavala čak osam puta, a dva puta za istog čovjeka, te je slovila za jednu od najvećih holivudskih zavodnica. No, osim brojnih ljubavi, život joj je obilježio i jedan tragični događaj.

Naime, jedan od njezinih ljubavnika bio je i mafijaš Johnny Stompanato, a par je imao burnu i turbulentnu vezu. Ona je na kraju okončana kada je Johnnyja, kako se godinama pisalo, kuhinjskim nožem izbola Lanina tada 14-godišnja kći Cheryl.



Cheryl danas ima 73 godine i, iako je u svojoj autobiografiji priznala krivnju za ubojstvo, prema najnovijim dokazima koje je objavio povjesničar filma Darwin Porter, postoji mogućnost da Cheryl ipak nije kriva, već da je Lana ubila svog ljubavnika.

On navodno ima dokaze za tu tvrdnju, a smatra da je Lana izbola Johnnyja nakon što ga je zatekla u krevetu sa svojom 14-godišnjom kćeri.

Porter pravu istinu planira otkriti u svojoj knjizi ‘Lana Turner: Hearts and Diamonds Take All’ u kojoj će se naći i brojni intervjui s osobama koje su odigrale važnu ulogu u tadašnjoj policijskoj istrazi slučaja. Među ostalim, razgovarao je i s Laninim odvjetnikom Jerryjem Gislerom, koji tvrdi da je on tada svojoj klijentici predložio da njena kći preuzme krivnju jer kao maloljetnica neće morati na suđenje. Brojni Lanini prijatelji također su rekli da im je ona sama priznala da je ubila Johnnyja.

Johnny je navodno često bio nasilan prema glumici te joj je prijetio i pištoljem. Njoj je već bilo dosta njegova maltretiranja, a kap koja je prelila čašu bila je situacija u kojoj je on zavezao njezinu kći, a ona ih je pronašla zajedno u krevetu. Tada mu je zabila nož u trbuh, a prije nego što je stigla policija, Lana i Cheryl navodno su uvježbale priču koju će im ispričati.

Cheryl je na kraju provela neko vrijeme u maloljetničkom zatvoru, a onda je majci ponovno vraćeno skrbništvo nad njom.