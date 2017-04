OTKRIVEN RAZLOG PREKIDA SLAVNOG PARA: Evo na što je Kylie pokušala natjerati Tygu pa je pobjegao glavom bez obzira

Već su nekoliko puta prekidali zbog njegove nevjere pa se mirili, ali ovog je puta slavni par prekinuo iz posve drugog razloga.

Reality zvijezda Kylie Jenner prošlog je tjedna prekinula vezu s reperom Tygom. Slavni je par već nekoliko puta prekidao pa se mirio, a svoju su vezu započeli 2014. godine, kad je Kylie imala 19 godina. I gotovo svaki put razlog prekida bila je Tygina nevjera. No, čini se da ovoga puta to ipak nije razlog prekida!

NOVI PORNIĆ KLANA KARDASHIAN-JENNER? Tyga nakon prekida objavio snimku seksa s Kylie

“Kylie je godinama preklinjala Tygu da je zaprosi, a sada je odlučila prekinuti jer joj je dosta čekanja. Pokušavala ga je natjerati da je oženi i umislila si je da Tyga ne može živjeti bez nje. No bila je u krivu jer on očito može živjeti bez nje i upravo to sada i čini”, otkrio je izvor blizak paru.



“Čini se da ga ona iritira više nego išta u posljednje vrijeme jer više nije ona ista djevojka u koju se zaljubio. U posljednje vrijeme osjeća se kao da je cijela njihova veza zapravo neki ‘Kylie show’ u kojem je on samo gost i on to više nije mogao podnositi”, objasnio je izvor.