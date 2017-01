OTKRILA CIFRU KOJA SVE ZANIMA: Evo koliko Ella Dvornik zarađuje na društvenim mrežama

Ella Dvornik održala je predavanje o društvenim mrežama i otkrila koliko se tim poslom može zaraditi.

Poznata blogerica Ella Dvornik održala je predavanje o društvenim mrežama na ovogodišnjem Bug Future Showu 2017, a pritom je otkrila koliko ‘influenceri’ na društvenim mrežama u Hrvatskoj zarađuju.

“Da radim godinu dana s četiri malo jača brenda i da od svakog od njih uzmem 10 tisuća kuna za četiri posta mjesečno, to znači da u godini mogu zaraditi 480 tisuća kuna, s tim da moram odraditi 16 postova. To znači da 192 dana u godini ja objavljujem postove, što znači da otprilike svaki dan i pol imam jedan sponzorski post. Od tih 480 tisuća, 70 % ti ukrade država”, rekla je Ella, piše Index.



Iako mnogi misle da je objavljivanje na društvenim mrežama mačji kašalj, Ella tvrdi da iza toga stoji puno napornog rada.

“Za svaki od tih 16 postova vi stvarno morate puno razmišljati i puno raditi jer svaki taj post mora biti užasno prirodan, svaki video vam uzme dva do tri sata, montirate ga dva do tri sata, snimite 500 fotki, sve ih morate editirati, za jedan članak od tisuću i pol riječi treba vam sat i pol. To je full time job”, objasnila je Ella.

Također je naglasila da ako želite biti uspješni u ovom poslu, morate raditi od 0 do 24 kako bi zadržali svoje pratitelje.

“Biti influencer ili bloger ne znači samo biti na Fejsu i objavljivati pi*darije. Ako mislite da je to lako, izazivam vas da skupite 400 tisuća pratitelja”, zaključuje uspješna blogerica.