OTAC GORANA NAVOJCA ČEKA DIJETE U 70. GODINI: ‘Njegova 20 godina mlađa supruga povjerila se bliskim osobama’

Zlatko (70) i Rajka (49) u Bjelovaru slove kao uspješni poslovni ljudi, a mještani tvrde da se drže za sebe.

Goran Navojec i njegov otac Zlatko nedavno su se zajedno pojavili u reklami, no izgleda da talent za glumu nije jedino iznenađenje kojeg je spremio tata Zlatko. Naime, u Bjelovaru se šuška da je njegova supruga Rajka (49) u visokom stupnju trudnoće, a to je Zlatko potvrdio i za 24 sata. Na pitanje novinara odgovorio je samo: ‘Da, i?’, a zaposlenici njegove supruge tvrde da je uzela godišnji odmor te da se o trudnoći povjerila bliskim prijateljima, no vijest se brzo proširila Bjelovarom.

Zlatko Navojec ima dva sina iz prvog braka, glumce Gorana i Bojana, a s Rajkom se upoznao preko svoje bivše supruge jer je njezina rođakinja. Rajka i Zlatko glase kao uspješni poslovni ljudi, a bave se uzgojem holstein konja za preponski sport. Rajka je prije dvije godine postala prva pilotkinja sportskih zrakoplova u Hrvatskoj.