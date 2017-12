OSTVARIT ĆE MU SE ŽELJA: Oliver Dragojević će Božić provesti kod kuće s obitelji i prijateljima, stanje mu se poboljšava

Slavni splitski glazbenik će Božić provesti kod kuće, okružen obitelji, rekla je njegova supruga.

Oliver Dragojević je prije dvadesetak dana završio u splitskoj bolnici, no Božić će provesti kod kuće, otkrila je njegova supruga Vesna za 24 sata. Vesna i djeca svakodnevno posjećuju Olivera u bolnici, baš kao i rođaci, kolege i prijatelji.

Splitski je glazbenik u bolnici završio zbog nuspojava kemoterapije. Oliver je zbog narušenog zdravlja morao otkazati koncerte koje je trebao održati u Spaladium Areni povodom svog 70. rođendana i 50 godina karijere. Odustao je i od humanitarnog koncerta u Lisinskom.

Ide na bolje





“Uslijed kemoterapije je došlo do nekih nuspojava koje su uobičajene. No, svakim danom je sve bolje”, izjavio je Dragojevićev suradnik Nenad Drobnjak, dodavši: “Nadamo se da ćemo koncerte odraditi kad Oliveru bude bolje. On je optimističan, kao i svi oko njega. Svjesni smo da dijagnoza nije bezazlena, no u puno slučajeva pacijenti su se oporavili”.

Oliver je prošao četvrti ciklus kemoterapije, a čini se da mu je stanje bolje. Njegovo liječenje vodi prof. dr. Eduard Vrdoljak, predstojnik Klinike za onkologiju i radioterapiju splitske bolnice.

“Odličan je, super je. Ide jako nabolje”, rekao je Tedi Spalato nakon posjeta svom dugogodišnjem prijatelju, pišu 24 sata.

Album povodom 70. rođendana

Dragojević je tijekom 50 godina duge karijere snimio niz dueta, a povodom svog rođendana je objavljen album koji je najbolje od njih okupio na jednom mjestu. Gibonni, Kemal Monteno, Zorica Kondža, Vladimir Kočiš Zec, Tony Cetinski, Vanna, Elvis Stanić i Jasna Zlokić samo su neki od brojnih glazbenika s kojima je Oliver surađivao.