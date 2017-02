OSCARS 2017: Justin Timberlake, Sting i John Legend nastupaju na 89. dodjeli Oscara

Organizatori 89. dodjele Oscara objavili su imena poznatih glazbenika koji će nastupiti na ovogodišnjoj dodjeli.

Poznati glazbenici Sting, Justin Timberlake i John Legend nastupit će na ovogodišnjoj dodjeli Oscara, priopćili su organizatori, piše CNN.

Timberlake će tako izvesti svoj hit ‘Can’t Stop The Feeling’ iz filma ‘Trolls’, Sting ‘The Empty Chair’ iz filma ‘Jim: The James Foley Story’, John Legend ‘Audition’ iz filma ‘The Fools Who Dream’ te hit ‘City of Stars’ iz filma ‘La La Land’.



Dodjela Oscara zakazana je za 26. veljače u Los Angelesu.