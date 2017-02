OSCARI 2017.: Kakav gaf! Zabunom proglasili ‘La La Land’ najboljim filmom – Oscara ipak dobio ‘Moonlight’

Konačno smo i to dočekali – podijeljene su prestižne filmske nagrade Oscar! ‘Moonlight’ je proglašen najboljim filmom i to nakon gafa Warrena Beattyja koji je prvo pročitao da je dobitnik ‘La La Land’. Glumac Casey Affleck osvojio je Oscara za najbolju mušku ulogu u filmu ‘Manchester By The Sea’, a glumica Emma Stone za najbolju glumicu u filmu ‘La La Land’.

Pogledaj fotogaleriju

Kakva noć u kazalištu Dolby u Los Angelesu! Na 89. po redu svečanoj dodjeli nagrada Oscar trijumfirale su brojne glumačke zvijezde, a najsretniji se kući vraćaju sa zlatnim kipićima.

Casey Affleck osvojio je Oscara za najbolju mušku ulogu u filmu ‘Manchester By The Sea’, a glumica Emma Stone za najbolju glumicu u filmu ‘La La Land’. ‘La La Land’ tako za sada ima šest osvojenih zlatnih kipića.



Oscara za najbolju sporednu glumicu osvojila je Viola Davis za ulogu u filmu ‘Fences’. “Ljudi me stalno pitaju kakve priče želim prenositi, a ja im govorim one o ljudima koji su mnogo sanjali, a nisu uspjeli, o ljudima koji su se zaljubili i izgubili. Postala sam umjetnica i hvala Bogu da jesam jer mi smo jedina profesija koja slavi život”, rekla je uplakana glumica.

Oscara za najboljeg sporednog glumca osvojio je Mahershala Ali za ulogu u filmu ‘Moonlight’.

Casey Affleck wins Best Actor: "One of the first people who taught me how to act was Denzel Washington… thank you." #Oscars pic.twitter.com/FzBCwe5dbY — Hollywood Reporter (@THR) February 27, 2017

“Ovo mi mnogo znači, hvala vam. Jedan od prvih ljudi koji me naučio kako se glumi jest Denzel Washington i prvi put sam ga večeras upoznao. Hvala vam. Htio bih nešto više i značajnije reći, ovo mi mnogo znači. Hvala Mattu Damonu, majci i ocu, mnogim ljudima. Ben, volim te”, poručio je Casey Affleck.

“Hvala puno Akademiji. Ženama u ovoj kategoriji, svi ste bili toliko izvanredni, najveća čast bila je stajati kraj vas. Mojoj mami, tati, bratu, cijeloj obitelji. Volim vas najviše, hvala vam najviše. Ovo je miks sreće i prilike. Hvala na projektu koji se događa jednom u životu. Ryan Gosling, hvala što si me nasmijao, dizao letvicu i bio najbolji partner u ovom ludom projektu. Sve ću vas izgrliti kad mi se osjećaj vrati u tijelo. Imam još mnogo za učiti i rasti. Hvala vam puno”, rekla je Emma Stone.

#Oscar for Best Actress in a Leading Role goes to Emma Stone for ‘La La Land.’ https://t.co/yOZ5X2ihdG #Oscars pic.twitter.com/p0diLi6rh8 — ABC News (@ABC) February 27, 2017

And the Oscar goes to… pic.twitter.com/x6d3SjLQHh — The Academy (@TheAcademy) February 27, 2017

Oscar za najbolji film pripao je filmu ‘Moonlight’.

Pogledaj fotogaleriju

Dogodio se gaf na dodjeli Oscara kada je Warren Beatty prvo najboljim filmom proglasio ‘La La Land’, a onda su se ispričali i ipak proglasili ‘Moonlight’ pa je ekipa filma ‘La La Land’ morala vratiti kipiće i predati ih ekipi ‘Moonlighta’.

#Oscars shocker: Warren Beatty reads the wrong Best Picture winner, 'La La Land' didn't win — 'Moonlight' did. pic.twitter.com/iB6TLxyTn5 — Hollywood Reporter (@THR) February 27, 2017

Ono što svi sada žele znati jest – kako je moguće da je došlo do ovakve zabune s obzirom na to da na papiru jasno piše ‘Moonlight’. Čini se kako je Warren Beatty na pozornicu izašao s pogrešnom omotnicom. Naime, na omotnici piše ‘Najbolja glavna glumica’ za što je Oscar i otišao Emmi Stone za ulogu u La La Landu.

Warren Beatty seems to be opening an envelope that says 'Actress in a Leading Role'. He must have been handed the wrong one somehow. Yikes. pic.twitter.com/Rma4wp80aX — Neil Patrick Harris (@ActuallyNPH) February 27, 2017

Najbolji film

‘Arrival’

‘Fences’

‘Hacksaw Ridge’

‘Hell or High Water’

‘Hidden Figures’

‘La La Land’

‘Lion’

‘Manchester By the Sea’

‘Moonlight’

Najbolji glumac

Casey Affleck, ‘Manchester by the Sea’

Andrew Garfield, ‘Hacksaw Ridge’

Ryan Gosling, ‘La La Land’

Viggo Mortensen, ‘Captain Fantastic’

Denzel Washington, ‘Fences’

Najbolji sporedni glumac

Mahershala Ali, ‘Moonlight’

Jeff Bridges,’Hell or High Water’

Lucas Hedges, ‘Manchester by the sea’

Dev Patel, ‘Lion’

Michael Shannon, ‘Nocturnal Animals’

Najbolja glumica

Isabelle Huppert (‘Elle’)

Ruth Negga (‘Loving’)

Natalie Portman (‘Jackie’)

Emma Stone (‘La La Land’)

Meryl Streep (‘Florence Foster Jenkins’)

Najbolja sporedna glumica

Viola Davis (‘Fences’)

Naomie Harris (‘Moonlight’)

Nicole Kidman (‘Lion’)

Octavia Spencer (‘Hidden Figures’)

Michelle Williams (‘Manchester By The Sea’)

Najbolji redatelj

Denis Villeneuve (‘Arrival’)

Mel Gibson (‘Hacksaw Ridge’)

Damien Chazelle (‘La La Land’)

Kenneth Lonergan (‘Manchester By The Sea’)

Barry Jenkins (‘Moonlight’)

Najbolja originalna pjesma

‘La La Land’ – ‘Audition’

‘La La Land’ – ‘City of Stars’

‘Moana’ – ‘How Far I’ll Go’

‘Jim: The James Foley Story’ – ‘The Empty Chair’

‘Trolls’ – ‘Can’t Stop the Feeling’

Najbolja filmska glazba

‘Jackie’

‘La La Land’

‘Lion’

‘Moonlight’

‘Passengers’

Najbolji dugometražni dokumentarac

‘Fire at Sea’

‘I Am Not Your Negro’

‘Life, Animated’

‘O.J.: Made in America’

’13th’

Najbolji kratki dokumentarac

‘4.1 Miles’

‘Joe’s Violin’

‘Wetani: My Homeland’

‘The White Helmets’

Najbolja kinematografija

‘Arrival’, Bradford Young

‘La La Land’, Linus Sandgren

‘Lion’, Grieg Fraser

‘Moonlight’, James Laxton

Najbolji strani film

‘A Man Called Ove’ (Švedska)

‘Land of Mine’ (Danska)

‘The Salesman’ (Iran)

‘Tanna’ (Australija)

‘Toni Erdmann’ (Njemačka)

Najbolji specijalni efekti

‘Rogue One: A Star Wars Story’

‘The Jungle Book’

‘Doctor Strange’

‘Fantastic Beats and Where to Find Them’

‘Arrival’

‘The BFG’

‘Kubo and the Two Strings’

‘A Monster Calls’

Najbolji make up i frizure

‘A Man Called Ove’

‘Star Trek Beyond’

‘Suicide Squad’

Najbolji kratki animirani film

‘Blind Vaysha’

‘Borrowed Time’

‘Pear Cider and Cigarettes’

‘Pearl’

‘Piper’

Najbolja kostimografija

‘Allied’

‘Fantastic Beasts and Where to Find Them’

‘Florence Foster Jenkins’

‘Jackie’

‘La La Land’

Najbolji zvuk

‘Arrival’

‘Hacksaw Ridge’

‘La La Land’

‘Rogue One’

’13 Hours’

Najbolji kratki film

‘Ennemis Interieurs’

‘Le Femme et le TGV’

‘Silent Nights’

‘Sing’

‘Timecode’

Najbolji originalni scenarij

‘Hell or High Water’

‘La La Land’

‘The Lobster’

‘Manchester by the Sea’

’20th Century Women’

Najbolji adaptirani scenarij

‘Arrival’

‘Fences’

‘Hidden Figures’

‘Lion’

‘Moonlight’

Najbolja originalna glazba

‘Audition’ (The Fools Who Dream), ‘La La Land’

‘Can’t Stop the Feeling’, ‘Trolls’

‘City of Stars’, ‘La La Land’

‘The Empty Chair’, ‘Jim: The James Foley Story’

‘How Far I’ll Go’, ‘Moana’

Najbolja montaža zvuka

‘Arrival’

‘Deepwater Horizon’

‘Hacksaw Ridge’

‘Sully’

‘La La Land’

Najbolja montaža filma

‘Arrival’

‘Hacksaw Ridge’

‘Hell or High Water’

‘La La Land’

‘Moonlight’

Najbolja produkcija

‘La La Land’

‘Passengers’

‘Arrival’

‘Fantastic Beasts and Where to Find Them’

‘Hail, Caesar!’

Najbolji animirani film

“Kubo and the Two Strings”

”Moana”

”My Life as a Zucchini”

”The Red Turtle”

”Zootopia”