OPRAH WINFREY OTVORENO PRIZNALA: ‘Nisam htjela bebu, ne bih bila dobra mama’

Najpoznatija TV voditeljica nimalo ne žali što nikada neće imati vlastitu djecu jer, kako sama kaže, za njih ne bi imala strpljenja.

Izgradila je uspješnu karijeru u medijima, proslavila se kao televizijska voditeljica, glumica, producentica i filantrop, no kad je privatni život u pitanju, slavna Oprah Winfrey odlučila je živjeti bez vlastite djece.

Popularna voditeljica danas ima 63 godine i kaže da zbog te odluke nje i njezina partnera Stedmana Grahama, s kojim je u vezi već 30 godina, nimalo ne žali.

“Nisam htjela bebu. Ne bih bila dobra mama bebama. Nemam strpljenja. Imam strpljenja za male psiće, ali njima treba brzinska njega, a to nije isto”, rekla je Oprah, piše Daily Mail.

Oprah je 2007. godine u Južnoj Africi osnovala školu za 172 djevojke te je priznala da je jako ispunjava to što može pomoći djeci širom svijeta. “To me ispunjava, dovoljno mi je to. Napravila sam to kako bih im pomogla, no dobila sam nešto puno više, ne mogu vam to objasniti. Kada su me ljudi počeli pritiskati sa svih strana da se udam i imam djecu, znala sam da ću ja biti onaj tip osobe koji nikada neće zažaliti što to nije napravila, jer se osjećam kao majka djece svijeta”, priznala je Oprah u intervjuu za Good Housekeeping.

Slavna je voditeljica ipak jednom bila trudna, no svoje je dijete izgubila kad joj je bilo samo 14 godina. Nazvala ga je Canaan.