OLIVER SE TREBAO LIJEČITI U NJEMAČKOJ, ALI JE ODUSTAO: ‘Nije moja bolest ništa strašno. Borit ću se do zadnjeg atoma snage’

Vijest da se Oliver Dragojević bori s karcinomom šokirala je javnost. Slavni glazbenik se povukao iz javnog života kako bi se mogao koncentrirati na ozdravljenje u miru i okružen obitelji, a otkrio je i kao provodi dane.

Otkako mu je dijagnosticiran rak, Oliver Dragojević se povukao iz javnog života i provodi vrijeme s obitelji, koncentrirajući se na ozdravljenje. Razmatrao je mogućnost liječenja u Njemačkoj, no odustao je od te ideje na preporuku doktora.

“Liječnici su mi rekli da zbog visinske razlike putovanje avionom može loše utjecati na moje zdravlje i da je bolje da se liječim u Hrvatskoj”, rekao je Dragojević za Blic.

Oliver je veoma optimističan po pitanju svoje bolesti i ne namjerava odustati od borbe.



“Kao netko kome je dijagnosticiran rak, osjećam se super. Vjerujte mi da ću se uspjeti izliječiti samo pozitivnim mislima”, rekao je glazbenik te dodao: “Kao svaki bolesnik, tako i ja vodim bitku. Ovo su one najvažnije bitke koje netko mora izgurati i biti pobjednik. Ima mnogo bolesnih ljudi svuda po svijetu, nije moja bolest ništa strašno. To je jedan dio života s kojim se nosiš ili prestaneš”, rekao je Dragojević te dodao da se namjerava “boriti do zadnjeg atoma snage”.

Dane, kaže, provodi svirajući i pjevajući.

“Smatram da je glazbom najbolje liječiti bolest. Doduše, meni je muzika život. Živjet ću dok god budem bio posvećen glazbi, jer sam ja osuđen na to”, rekao je Splićanin za Blic.

Po preporuci liječnika, Oliver je odustao od nastupa na Hrvatskoj noći u Frankfurtu na koncertu za dijasporu. No, nastup 15. prosinca u rodnom gradu ne namjerava otkazati. Pjevač će tada proslaviti i svoj 70. rođendan.