OLIVER DRAGOJEVIĆ SLAVI 70. ROĐENDAN: ‘Živjet ću dok god budem bio posvećen glazbi, jer sam ja osuđen na to’

Slavni Splićanin rođen je 7. prosinca 1947. godine u Splitu. Podrijetlom je iz Vele Luke na Korčuli gdje je proveo djetinjstvo. Glazbom se bavi od pete godine, kada mu je otac kupio usnu harmoniku. Nakon toga počeo je učiti svirati glasovir, a zatim klarinet i gitaru.

Oliver Dragojević danas slavi 70. rođendan. ‘Morski vuk’ će ga obliježiti dvama velikima koncertima u Splitu koji će okupiti njegove obožavatelje.

Dragojevićeve hitove nije moguće pobrojati. Najveću slavu stekao je pjesmom Cesarica koju je napisao Zlatan Stipišić Gibonni s kojim je bliski prijatelj. Njih su dvojica snimila zajednički album Familija koji će, po mišljenju mnogih, također ući u anale.

Oliver je primio brojne nagrade i počasti, a jedan je od rijetkih hrvatskih glazbenika koji se mogu pohvaliti nastupima u njujorškom Carnegie Hallu, londonskom Royal Albert Hallu, pariškoj Olympiji te Opera Houseu u Sydneyju.



Hrvatsku javnost, a i šire, neugodno je iznenadila vijest da ‘morski vuk’ ima karcinom. Pjevač je krajem kolovoza potvrdio da na plućima ima tumornu masu. Liječio se kemoterapijom, no kaže da su pozitivne misli i glazba najbolji lijek.

“Kao netko kome je dijagnosticiran rak, osjećam se super. Vjerujte mi da ću se uspjetiizliječiti samo pozitivnim mislima”, rekao je glazbenik te dodao: “Kao svaki bolesnik, tako i ja vodim bitku. Ovo su one najvažnije bitke koje netko mora izgurati i biti pobjednik. Ima mnogo bolesnih ljudi svuda po svijetu, nije moja bolest ništa strašno. To je jedan dio života s kojim se nosiš ili prestaneš”, rekao je Dragojević te dodao da se namjerava “boriti do zadnjeg atoma snage”.

Dane, kaže, provodi svirajući i pjevajući.

“Smatram da je glazbom najbolje liječiti bolest. Doduše, meni je muzika život. Živjet ću dok god budem bio posvećen glazbi, jer sam ja osuđen na to”, rekao je Splićanin za Blic