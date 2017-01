OKRENULA NOVI LIST: Kate Moss nakon 30 godina modelinga napravila preokret u karijeri

Com quase trinta anos de carreira no mundo da moda, #KateMoss se prepara para abrir sua própria agência de modelos. A supermodelo britânica planeja lançar o novo negócio ainda neste mês e vai dar uma de fada madrinha, buscar profissionais que tenham vários talentos, muito além da beleza. “Quero me estabilizar e arrumar a carreira das pessoas muito mais do que simplesmente levar uma agência de modelos… Quero gente que queira cantar, dançar e atuar”, ela explicou. #Glamurama #JoycePascowitch

