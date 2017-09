#mondaymood #opetponedjeljak ⭐️ 📸 by @viktordrago & @goranmatijasec . . #fashionshoot #work #fitbody #modeling #lace #bodysuit #boots #ootd #zanamari #crostagram #mondaygoals #newmusic #comingsoon #dmforcollabs #fashion #glam #photooftheday

A post shared by Žanamari Perčić (@zanamari) on Sep 4, 2017 at 9:24am PDT