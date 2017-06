OGLASILA SE I ELLA DVORNIK: Nakon napisa da je trudna, snimila video u kojem je svima pokazala svoj trbuh

Nakon što su se mediji raspisali da je Ella trudna, odlučila se na tu temu oglasiti na svom Facebooku.

Vijest da je Ella Dvornik trudna sa zaručnikom Charlesom Pearceom odjeknula je Hrvatskom, a svi pregledavaju njezine društvene mreže i traže dokaze navodnog trbuščića na fotografijama koje je objavila.

TOO! ŠIRI SE PRGAVA FAMILIJA: Ella Dvornik prošetala trbuščić, svi joj čestitaju

Blogerica je i sama odlučila komentirati navode o tome da je u blaženom stanju na svom Facebooku, no fanovima nije željela potvrditi ni demantirati napise.



“Pratim te i oduvijek ste mi se svi sviđali, tvoja obitelj. Za moj pojam prirodni i normalni ljudi. Što je rijetkost za poznate ličnosti, pogotovo kod nas. Aliiiii… ako stiže beba, raduj se… Čemu skrivati Taj Dar od Boga????”, upitala ju je jedna obožavateljica, na što je Ella odgovorila u svom stilu.

“Sumnjam da je Charles Bog :) Al sigurno će mu se svidjeti kompliment”, napisala je.

Nakon niza šala u komentarima, snimila je i video u kojem je prokomentirala napise o sebi.

“Morala sam pobjeći malo tu u planine na brdo jer me strah da me ne vidi netko iz ‘U ime obitelji’ pa da me ne počnu ispitivati gdje mi je trbuh. Tu sam došla čisto dok mi malo ne naraste trbuh pa da se mogu vratiti u civilizaciju”, rekla je Ella.

Iako nije izravno ni potvrdila ni demantirala napise u medijima, u jednom je trenutku podignula majicu i pokazala prilično ravan trbuh.

Video je u međuvremenu maknula sa svog profila te objavila fotografiju iz Žrnovnice u kojoj trenutačno boravi.