‘ODSJEKLA’ SI RUKU ZBOG FOTOGRAFIJE: Supruga srpskog nogometaša izazvala pomutnju na Instagramu

Fotografija srpske manekenke izazvala je pravu pomutnju na društvenim mrežama – gdje joj je ruka?!

Srpska manekenka Jovana Švonja Đorđević jedna je od najpoznatijih žena nogometaša kod naših susjeda, a udana je za nogometaša Lazija, Filipa Đorđevića.

Jovani mnoge žene zavide na njezinom besprijekornom izgledu, a svoje muške obožavatelje redovito časti seksi fotografijama na društvenim mrežama.

ZAPALILA INTERNET: Supruga srpskog nogometaša pokazala kako izgleda ‘poslije seksa‘



No, čini se da se ovoga puta previše zaigrala u Photoshopu pa si je ‘odrezala’ ruku. Jovana je objavila fotografiju na Instagramu na kojoj pozira sređena od glave do pete, no njezine je obožavatelje zbunilo to što joj noge izgledaju predugo i premršavo, a primijetili su i to da ljepotica nema desnu ruku?!

® #pacorabanne A post shared by Jovana Djordjevic (@callmelolita) on Mar 28, 2017 at 10:22am PDT

“Gdje ti je ruka?”, “Pojela je maca”, samo su neki od zabrinutih komentara fanova, dok bi nekima lijepa Jovana bila savršena i bez nje: “Žena je boginja, izgleda kao avion, bombaaa! Kakva ruka, i da se druga ne vidi, svejedno je!”