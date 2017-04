ODLIČNA VIJEST ZA NAJVEĆE FANOVE: Vraćaju se popularni ‘Prijatelji’, ali ovakav nastavak nismo očekivali

Tko od nas nije bio veliki fan popularne serije ‘Prijatelji’!

Prije više od 13 godina snimljena je posljednja epizoda megapopularne serije ‘Prijatelji’, a sada će obožavatelji ove NBC-jeve serije doživjeti novo iskustvo.

Naime, u planu je ‘Friends! The Musical’, a ovaj se mjuzikl opisuje kao parodiju popularnog sitcoma. Tako će Chandler Bing, Phoebe Buffay, Rachel Green, Joey Tribbiani, Monica Geller i Ross Geller opet oživjeti i to već ove jeseni u njujorškom kazalištu The Triad, zahvaljujući Bobu i Toblyju McSmithu.



Ovaj dvojac poznat je već po produkciji parodija kao što su ‘Full House! The Musical’ i ‘Saved by the Bell! The Musical’.