OD PORNIĆA DO HOLLYWOODA: Ove su se porno zvijezde uspjele proslaviti i izvan kreveta

Ove porno zvijezde uspjele su ostvariti karijeru u Hollywoodu.

Htjeli to priznati ili ne, porno industrija i Hollywood se isprepliću već godinama, a zvijezde filmića za odrasle često uspiju izgraditi karijeru i u mainstream filmovima.

Ovo su neke od njih:

Jenna Jameson

Jenna je bila najveća porno zvijezda 90-ih, koju su svi uživali gledati u filmovima i na televiziji, ali i u videoigricama i stripovima. No osim porno filmova, Jenna je glumila i u filmu Howarda Sterna ‘Private Parts’ te ‘Zombie Strippers’ iz 2008. s Robertom Englundom.



Sasha Grey

Steve Soderberg dao je Sashi ulogu u seriji ‘The Girlfriend Experience’ iz 2009. godine. Očito joj se to svidjelo jer je uskoro porno industriji rekla zbogom te nastavila karijeru u popularnoj seriji ‘Entourage’. Uskoro bi Sasha trebala glumiti i u dramskoj seriji ‘King of the Golden Sun’.

Ashlynn Brooke

Poznata plavuša snimila je oko 100 porno filmova, a onda je dobila ulogu u šaljivom hororu ‘Piranha 3D’. Iz porno industrije povukla se 2010. godine nakon što je postala majka.

James Deen

Ovaj porno glumac probio se u porno industriji zahvaljujući svom izgledu običnog ‘dečka iz susjedstva’. Primijetio ga je i Bret Easton Ellis, koji mu je želio dati ulogu Christiana Greyja u filmu ‘Pedeset nijansi sive’. Na kraju je tu ulogu dobio Jamie Dornan, a Bret Easton Ellis angažirao je porno glumca u svom vlastitom filmu ‘The Canyons’, u kojem se pojavljuje zajedno s glumicom Lindsay Lohan.