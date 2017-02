OBOŽAVATELJICE SE RASPAMETILE: Ni vama neće biti dobro kad vidite seksi dečka Khloe Kardashian

Reality zvijezda pohvalila se fotografijom na kojoj uživa sa svojim zgodnim dečkom, a obožavateljice su odmah počele sliniti na njegove seksi mišiće.

Zvijezda reality showa ‘Keeping Up with the Kardashians’, Khloe Kardashian ponovno ljubi! Riječ je o košarkašu Tristanu Thompsonu s kojim je u vezi od rujna prošle godine, a čini se da je zaljubljenija nego ikad.

“Ovo mi je predivan period života, sve se posložilo. Ne sjećam se kada sam bila ovako sretna”, rekla je nedavno Khloe tijekom gostovanja u emisiji ‘The Talk’.

PALE ZARUKE NAKON SAMO TRI TJEDNA VEZE: Khloe Kardashian udat će se početkom iduće godine



Koliko se dobro osjeća u svome tijelu pokazuju i njezine najnovije fotografije na društvenim mrežama na kojima je jasno da je sate i sate provela vježbajući kako bi postigla zavidnu liniju.

A nedavno se pohvalila i fotografijom sa svojim zgodnim dečkom. Njih dvoje poziraju u oceanu, a brojne obožavateljice odmah su počele sliniti na mišiće zgodnog Tristana.

“Moja ljubav”, napisala je Khloe u opisu fotografije koja je prikupila više od milijun i pol lajkova na Instagramu.