OBOŽAVATELJI U ŠOKU: Nicki Minaj jednom fotografijom izazvala kaos na društvenim mrežama

Slavna reperica Nicki Minaj objavila je fotografiju na Instagramu i izazvala potpuni kaos.

Naime, Nicki je pozirala u donjem rublju pritom pokazavši svoj trudnički trbuh.

SVE VIŠE PODSJEĆA NA PORNO-GLUMICU: Nicki Minaj nastupila polugola



“Ti si trudna?!” – bilo je pitanje koje su njezini pratitelji na Instagramu neprestano ponavljali, ali odgovori nisu dobili.

Veliki broj obožavatelja slavne reperice zatražio je odgovor je li fotografija prava ili je riječ o montaži. Neki su joj pak čestitali, a neke je zanimalo ‘tko je otac’.

#ATBIMS. 😂 y'all so childish Omgskibbidybopbopghjhddfnjj – I was gonna wait to share the news but… A photo posted by Nicki Minaj (@nickiminaj) on Feb 4, 2017 at 3:33pm PST

Nicki Minaj nije odgovorila ni na jedno postavljeno pitanje, ali je u opisu fotografije napisala ‘ATBIMS’ (all these bitches is my son) – stih koji reperica ponavlja u čak 14 svojih pjesama, a koji se odnosi na to da je ona ‘majka rap glazbe’.