O HALJINI MATIJE VUICE PRIČA CIJELI SVIJET: Izraelska manekenka pokazala bradavicu u kreaciji naše dizajnerice

Zbrajam pojavljivanja na venecijanskom filmskom festivalu i veselim se..ovo je treca haljina al festival jos traje…#hofitgolan #venicefilmfestival #yellowgown styled by @samuelsohebi #fashion #glamourous #beauty #ateliertrgbanajelacica2 #matijavuica

A post shared by Matija Vuica (@matijavuica) on Sep 4, 2017 at 11:27am PDT