NAJVEĆI PERVERZNJAK HOLLYWOODA ANGAŽIRAO BIVŠE AGENTE MOSSADA: ‘Iskopajte prljavo rublje o ženama koje me optužuju’

Nekad jedan od najmoćnijih ljudi u Hollywoodu, producent i filmski mogul, Harvey Weinstein, koji je u fokusu javnosti već neko vrijeme zbog priče koju je prvi iznio New York Times raskrinkavši ga dugogodišnjeg seksualnog zlostavljača, ponovno je u središtu skandala i to zbog dokaza koji upućuju da je slavni producent angažirao “vojsku špijuna” pa čak i bivše agente izraelske tajne službe Mossad kako bi iskopali prljavo rublje glumica i drugih žena u Hollywoodu koje su ga optužile za zlostavljanje.

U tekstu Ronana Farrowa, inače, sina slavnog redatelja Woodyja Allena, koji je napisao članak koji je inkriminirao Harveya Weinsteina (6) i koji je doveo do pada jednog od najmoćnijih ljudi u Hollywoodu, navodi se koliko je posrnuli producent spreman daleko otići kako bi ušutkao sve one koji ga optužuju za zlostavljanje, navodi The Daily Mail.

TV VODITELJICA ISPRIČALA KAKO TOČNO OPERIRA LJIGAVI H. WEINSTEIN: ‘Ova priča mogla bi srušiti Hollywood’

Weinstein je preko svojih odvjetnika angažirao Black Cube, privatnu obavještajnu agenciju koju vode bivši izraelski tajni agenti, a kojima je cilj iskopati što je moguće više prljavog rublja i grijeha iz prošlosti glumica i drugih žena u Hollywoodu koje na račun Weinsteina iznose gnjusne optužbe.



Osnivač Miramaxa platio je tako čak 600.000 dolara spomenutoj tvrtki kako bi ušutkao glumice, no nije stao samo na njima.

‘DVA PUTA ME SILOVAO U MOJEM DOMU’: Još jedna glumica optužila Harveyja Weinsteina

Agenti su tako češljali i živote istaknutih novinara, provjeravali čak i njihove bivše žene, a neki su išli toliko daleko da su se predstavljali kao aktivisti za prava žena koji brane Weinsteina, a pritom su se posebno okomili na glumicu Rose McGowan koju je Weinstein navodno napao 1997. i koja je do danas najglasnija u optužbama na slavnog producenta.

HARVEY WEINSTEIN DOBIO BIZARNU PODRŠKU: Potpuno gole djevojke pozvale silovatelja u Rusiju

Agenti su se pretvarali i da su novinari kako bi u lažnim intervjuima mogli doznati za što se sve Weinsteina optužuje.

NEMA KRAJA OPTUŽBAMA ZA ZLOSTAVLJANJE U HOLLYWOODU: ‘Steven Seagal mi je pokazao pištolj pa me potom htio izmasirati’

Osim Black Cubea, Weinstein je, tvrdi Farrow, angažirao i nekoliko privatnih detektiva u Los Angelesu s istim zadatkom.

NAJVEĆI PERVERZNJACI HOLLYWOODA: Evo tko je sve optužen za seksualno zlostavljanje nakon skandala s Weinsteinom

Ukupno je tridesetak žena optužilo filmskog mogula za seksualno zlostavljanje i nedolično ponašanje, među kojima su i poznate glumice poput Angeline Jolie i Gwyneth Palltrow.

PROGOVORIO I BIVŠI VOZAČ H. WEINSTEINA: ‘Ta svinja se seksala s nekom djevojkom dok je njegova trudna žena spavala u susjednoj sobi’