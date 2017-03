NOĆNA MORA SVIH MANEKENKI: Bella Hadid ‘poljubila pod’ noseći reviju Michaela Korsa

Не судите Беллу Хадид строго. Работа модели крайне, крайне сложная. Не каждая справится. Хождение на каблуках по ровной поверхности — в принципе, редко какая девушка осилит. 👉🏻Больше фото на styleaddicted.com.ua #bellahadid #michaelkors #nyfw #modelsfalling #runway #fashion #беллахадид #фэшн #неделямоды #моделипадают

A post shared by StyleAddicted (@styleaddicted_ua) on Sep 14, 2016 at 11:24am PDT