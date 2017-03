‘NJENA OBITELJ PONOSNO HODA ZAHVALJUJUĆI MOM KU*CU U NJENIM USTIMA’: Reper opako popljuvao Kim Kardashian

Reper je objavio novu pjesmu i u njoj se žestoko obrušio na bivšu djevojku, Kim Kardashian.

Reper i bivši dečko Kim Kardashian, Ray J, i njegov kolega Chris Brown izbacili su novi singl, koji su nazvali ‘Famous’ po uzoru na onu Kanyeovu pjesmu u kojoj je oblatio Taylor Swift.

Baš u vrijeme dok Kanye leži u bolnici zbog navodne iscrpljenosti i nedostatka sna, Ray J i Chris Brown odlučili su napasti njega i njegovu suprugu. U pjesmi su se dotaknuli i ‘slavne’ snimke seksa.



“She f**ked me for fame, look in her eyes. She was the first one to sign on the line. She was the real one to plan it all out. Look at her family, they walk around proud, all because she had my d**k in her mouth”, repa Ray J u novoj pjesmi, koju možete poslušati ovdje: