NIVES OPASNO ZAJAHALA MAKINU: U mrežastim čarapama i minjaku ostavila svoje fanove bez daha

U ostalim fotkicama mozete uzivati u novom Auto klubu 😊 #sreckorundicphoto #sanjaagicmakeup #fabuladeforma #revlonprofessional #ivanfriscic #autoklub #20godinaposlije

A post shared by Nives Celsius (@nivescelsius) on Jan 7, 2018 at 6:04am PST