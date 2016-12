I tako ja svoje rijetko slobodne dane ovaj mjesec, provodim bolesna u krevetu, ružna i iznemogla, pa eto da se bar malo sredim za posjet doktoru i pravim se da idem na špicu ispijati vino i skicati zgodne frajere 😊

A photo posted by Nives Celsius (@nivescelsius) on Dec 30, 2016 at 5:46am PST