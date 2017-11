NIVES CELZIJUS LJUBI 6 GODINA MLAĐEG ODVJETNIKA? Nalaze se u tajnosti i vezu drže daleko od oči javnosti

Već koju godinu, u mom životu, ljubav vodi samo moje nepce…S omiljenim slatkišima…Danas su to @adria.hr gold praline…I ne bih to mijenjala…@deliiicije #josuvijeksolo #deliiicije #adria #praline #gold #njaminjami #chocolateaddict #netrazitemidecka #krevetpunslatkisa

A post shared by Nives Celsius (@nivescelsius) on Nov 22, 2017 at 11:27pm PST