NIVES CELZIJUS KAO DA JE OSVOJILA NOBELOVU: Nakon pobjede u ‘Tvoje lice zvuči poznato’ napisala srcedrapajuću poruku

Nives Celzijus je pobjednice ove sezone emisije ‘Tvoje lice zvuči poznato’, a pobjedu je zaslužila izvedbom pjesme Red Hot Chilli Peppersa.

Iako je ove sezone bilo mnogo nesuglasica u ukusima između žirija i publike, Nives je na kraju ipak uspjela ujediniti ukuse i odnijeti uvjerljivu pobjedu nastupom u kojem je utjelovila Anthonyja Kiedisa, pjevača RHCP.

Nakon pobjede je na instagramu objavila dirljivu poruku koja će se sigurno dojmiti sve njezine fanove, a u njoj piše: ‘



‘Najdraži moji, pobijedila sam. Ne moram vam reći da ja nikad u životu, ni u čemu što mi je doista bilo važno, nisam pobijedila (ne računamo “Čovječe ne ljuti se”) Obuzeo me toliko neobičan osjećaj da sam ostala bez teksta, što se i dalo primijetiti u izvedbi pobjedničke pjesme. Samo sam razmišljala na toj pozornici kako moram nazvati djecu i javiti da je mamica pobijedila, znajući koliko će biti ponosni. Pomislila sam da ne postoji ljepša pobjeda. Ipak danas gledajući emisiju, pomislila sam: “A što ako gledatelji ne misle isto ?” Ne bi bilo prvi put. Ove sezone dosta su se razilazila mišljenja žirija i publike. Večeras ste mi vi, gledatelji, omogućili nešto više od pobjede. Gledajući vaše glasove i uvjerljivu prednost, večeras ste mi omogućili da postanem najsretnija žena u Hrvatskoj, bar na kratko. Od početka sezone “Tvoje lice zvuči poznato”, bodrili ste me, ljutili se kad ste mislili da su nepravedni prema meni, bili ste mi vjetar u leđa i zbog vas sam počela vjerovati da ja to mogu. Prvi put sam se osjećala u potpunosti ponosna jer sam znala da imam vas, meni nepoznate ljude koji me vole, vesele se, ljute, a poneki i zaplaču zbog mene. Sretna sam kad vidim koliko se radujete. Pišem vam iskreno do suza: Ovo večeras je naša pobjeda! I hvala vam što ste mi pomagali. Volim vas’.