‘NIKKY JE POTPISAL’: Oženio se bliski Mamićev suradnik i bivši dečko poznatih televizijskih voditeljica

My man and my best friend,my love and my lover, soon to be my hubby and forever my #birthdaytwin 🎂❤️ Sretan nam rodendan schatzi! 🎉 🎈🎈 17. 10.🎈🎈🎉 #sretanrođendan svima koji danas slave! 💃🏿🎂

A photo posted by Marinela Penava (@marinelapenava) on Oct 17, 2016 at 9:46am PDT